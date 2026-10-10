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Zmajevo tajno blago: Zanimljiva knjiga našeg novinara Jovana Vukovića
Kultura | Vesti
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Zmajevo tajno blago: Zanimljiva knjiga našeg novinara Jovana Vukovića

10. oktobar 2026. godine

Za tri meseca, a rođen je 20. januara 1937. godine, penzionisani novinar „Sremskih novina“ Jovan G. Vuković ulazi u desetu deceniju svog veoma plodnog života i radnog veka, a čitaocima je poznat osim po novinskim tekstovima tako i po ukrštenicama koje redovno objavljuje uz druge enigmatske forme. Doajen srpske enigmatike, koju je prihvatio davne 1954. godine, objavio je devet enigmatskih knjiga, najviše voli šah, primio više nagrada i priznanja za svoje stvaralaštvo.

Njegovo najnovije delo potpisuje kao koautor. Vrsne srpske enigmate Jovan G. Vuković, iz Nove Pazove i Dinko Knežević, iz Batajnice potpisali su knjigu „Zmaj Jovine zagonetke“, Izdavač „Alma“ iz Beograda, urednik je znameniti enigmata Đorđe Otašević, a još jedan Sremac Vladimir Šarić iz Šimanovaca je recenzent ovog dela. Knjiga obogaćena brojnim ilustracijama je najsveobuhvatnije štivo do danas kojim je na 250 stranica objavljen kompletan enigmatski opus velikog pesnika i uvaženog enigmate Jovana Jovanovića Zmaja. Ovo je značajan poduhvat, zanimljiva knjiga koliko i sve one forme koje obuhvata enigmatika, jedinstvena mala studija o malo poznatom „delovanju“ rodonačelnika dečje poezije kod nas.

Ako su i tragali više godina, autori knjige uspeli su da dopru do enigmatskog Zmajevog tajnog blaga i pružili ga poštovaocima dela velikog pesnika kao posebnu poslasticu.

N.T.

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