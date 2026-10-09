Pećinački Crveni krst obeležio Međunarodni dan starijih osoba

Crveni krst Pećinci je u saradnji sa pećinačkim Domom zdravlja „Dr Dragan Funduk“, edukativnim predavanjem i proverom zdravstvenog stanja starijih sugrađana u prostorijama Udruženja penzionera u Prhovu, obeležio Međunarodni dan starijih osoba.

Po rečima sekretarke pećinačkog CK Gordane Konjević, predavanje je održala njihova dugogodišnja saradnica patronažna sestra Ružica Ranisavljević, koja je prisutnima govorila o značaju očuvanja zdravlja u starijem životnom dobu, pravilnim životnim navikama, prevenciji zdravstvenih problema i važnosti redovnih zdravstvenih kontrola.

-Tokom predavanja učesnici su imali priliku da postave pitanja i dobiju korisne savete prilagođene njihovim potrebama i svakodnevnom životu, a takođe i da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Susret je protekao u prijatnoj i neposrednoj atmosferi, uz aktivno učešće prisutnih. Ovakvim aktivnostima Crveni krst Pećinci nastoji da podigne nivo informisanosti starijih osoba, podstakne brigu o zdravlju i doprinese njihovom aktivnom uključivanju u život zajednice. Istovremeno, obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba prilika je da iskažemo poštovanje prema generacijama koje su svojim radom, iskustvom i doprinosom gradile našu zajednicu – rekla je Konjević.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba je „Doba dugovečnosti: Prilagodimo sisteme dužem životu.“, koja stavlja u fokus jednu od najznačajnijih demografskih transformacija našeg vremena – činjenicu da ljudi širom sveta žive duže nego ikada ranije. Duži život predstavlja značajan napredak i otvara nove mogućnosti za pojedince, porodice i društvo, ali istovremeno zahteva preispitivanje načina na koji su uređeni sistemi zdravstva, socijalne zaštite, rada, obrazovanja, stanovanja i nege.

Konjević je podsetila da cilj nije samo da živimo duže, već da dodatne godine života budu ispunjene zdravljem, sigurnošću, dostojanstvom i mogućnošću aktivnog učešća u društvu. U tom smislu, ovogodišnja tema posebno ukazuje na značaj prevencije i očuvanja zdravlja tokom celog životnog veka, dostupne socijalne zaštite, usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

Tekst i foto: www.pecinci.org

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