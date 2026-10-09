  • petak, 9. oktobar 2026.
Probni rad fabrike vode u Grabovcima
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Probni rad fabrike vode u Grabovcima

9. oktobar 2026. godine

Grabovci-Meštani Grabovaca i Vitojevaca više nemaju problem sa pijaćom vodom, koju od sada mogu da konzumiraju sa česme. Fabrika vode u Grabovcima, koja pokriva potrebe ovog sela i Vitojevaca, puštena je u probni rad. Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić obišao je novu fabriku vode koju je finansirao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dok je učešće lokalne samouprave bio iznos PDV-a. Više decenija voda u ovim selima nije bila za piće, a ovom velikom investicijom taj komunalni problem je rešen. Sada je kapacitet mesnog vodovoda 14 litara u sekudni i što je najvažnije, u pitanju je čista i bezbedna voda za ljudsku upotrebu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dečija nedelja u Mesnoj zajednici „29. novembar“
categories_image
„Mali princ“ za Todora Bjelkića
categories_image
Tiha bolest kostiju u fokusu: U Inđiji održana tribina o osteoporozi
categories_image
Bez čekanja na 15. oktobar: Topli radijatori u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Pećinački Crveni krst obeležio Međunarodni dan starijih osoba
categories_image
Novi sportski tereni u „Partizanu“
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Takmičenje mladih u preduzetništvu

categories_image

Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica

Počeo četvorodnevni festival “Mi...

categories_image

Vesti | Šid

Priznanje „Morovićankama&#...

categories_image

Vesti | Inđija

„Kolo“ za 08.mart

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt