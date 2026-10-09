Probni rad fabrike vode u Grabovcima

Grabovci-Meštani Grabovaca i Vitojevaca više nemaju problem sa pijaćom vodom, koju od sada mogu da konzumiraju sa česme. Fabrika vode u Grabovcima, koja pokriva potrebe ovog sela i Vitojevaca, puštena je u probni rad. Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić obišao je novu fabriku vode koju je finansirao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dok je učešće lokalne samouprave bio iznos PDV-a. Više decenija voda u ovim selima nije bila za piće, a ovom velikom investicijom taj komunalni problem je rešen. Sada je kapacitet mesnog vodovoda 14 litara u sekudni i što je najvažnije, u pitanju je čista i bezbedna voda za ljudsku upotrebu.

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