Tiha bolest kostiju u fokusu: U Inđiji održana tribina o osteoporozi

Najnovija aktivnost Zavičajnog društva „Đorđe Vojnović“ održana je u Poslovno obrazovnom centru u Inđiji, a tema je bila osteoporoza, bolest o kojoj se nešto zna, ali dosta toga je i nepoznato.

O ovoj tihoj hroničnoj bolesti u kojoj kosti gube gustinu i čvrstinu, što ih čine krtim i podložnim prelomima, govorili su doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Jovan Simović i Tatjana Kovačević, viši fizioterapeut. Istaknute su preventivne mere i šta sam čovek može da učini da spreči ili smanji tegobe koje donosi ostereoporoza. Prevencija je izuzetno važna jer ova bolest dugo nema simptoma, a često se otkrije tek nakon preloma.

Ova zdravstvena tribina privukla je veliki broj Inđinčana i opravdala je očekivanja organizatora.

Nataša Kosanović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.