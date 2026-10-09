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Tiha bolest kostiju u fokusu: U Inđiji održana tribina o osteoporozi
Društvo | Vesti | Inđija
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Tiha bolest kostiju u fokusu: U Inđiji održana tribina o osteoporozi

9. oktobar 2026. godine

Najnovija aktivnost Zavičajnog društva „Đorđe Vojnović“ održana je u Poslovno obrazovnom centru u Inđiji, a tema je bila osteoporoza, bolest o kojoj se nešto zna, ali dosta toga je i nepoznato.

O ovoj tihoj hroničnoj bolesti  u kojoj kosti gube gustinu i čvrstinu, što ih čine krtim i podložnim prelomima, govorili su doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Jovan Simović i Tatjana Kovačević, viši fizioterapeut. Istaknute su preventivne mere i šta sam čovek može da učini da spreči ili smanji tegobe koje donosi ostereoporoza. Prevencija je izuzetno važna jer ova bolest dugo nema simptoma, a često se otkrije tek nakon preloma.

Ova zdravstvena tribina privukla je veliki broj Inđinčana i opravdala je očekivanja organizatora. 

Nataša Kosanović

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