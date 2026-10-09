Bez čekanja na 15. oktobar: Topli radijatori u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici su u sredu uveče, 7. oktobra, započete tople probe sistema daljinskog grejanja, osam dana pre zvaničnog početka grejne sezone u Srbiji. Radijatori su zagrejani u svim delovima grada, a toplotna energija će se u narednom periodu isporučivati u jutarnjim i večernjim satima. Informaciju o početku toplih proba saopštio je gradonačelnik Branislav Nedimović, navodeći da je odluka doneta u skladu sa potrebama i zahtevima građana.

Prema njegovim rečima, sistem daljinskog grejanja funkcioniše bez opterećenja, a tople probe obuhvatile su čitav grad, uključujući naselja Kamenjar, 22. avgust, Stari most i Matije Huđi. Nedimović je istakao da je lokalna samouprava ispunila obećanje dato građanima i da su radijatori zagrejani i pre predviđenog početka grejne sezone.

S obzirom na to da dnevne temperature u određenim delovima dana dostižu i 25 stepeni Celzijusa, grejanje za sada neće biti neprekidno. Toplotna energija isporučivaće se u delovima dana kada su spoljne temperature niže, odnosno ujutru i uveče. Kako je objasnio gradonačelnik, nema potrebe za zagrevanjem prostorija tokom najtoplijeg dela dana.

Nedimović se osvrnuo i na cene daljinskog grejanja, naglasivši da će gradska vlast nastojati da postojeće cene zadrži što je duže moguće, kako bi se izbeglo dodatno opterećenje kućnih budžeta. Gradonačelnik je naveo i da su već stigle pozitivne reakcije građana koji su zadovoljni što je grejanje počelo ranije, ističući da je obezbeđivanje odgovarajućih uslova u stanovima, kućama i poslovnim prostorima jedan od zadataka lokalne samouprave.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.