„Mali princ“ za Todora Bjelkića

Todor Toša Bjelkić, književnik i dugogodišnji novinar Sremskih novina, ovih dana dobio je nagradu „Mali princ“ za stvaralački doprinos razvoju dečije književnosti u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Društva prijatelja knjige „Mali princ“ iz Tuzle, kako se navodi u obrazloženju nagrade, na ovaj način Bjelkiću odaje priznanje povodom dva njegova jubileja – 80 godina od rođenja i 60 godina umetničkog rada.

Inače, Todor Bjelkić je istaknuti bosanskohercegovački i srpski pisac za decu, rođen u Skipovcu kod Gračanice, doseljen u Srem, pisac sa dva zavičaja, autor više od dvadeset knjiga za decu, od kojih su neke nagrađivane, prevođene na nekoliko svetskih jezika i bile u obaveznom školskom programu, zastupljen u brojnim udžbenicima, antologijama i zbornicima. Među brojnim nagradama, koje je dobio za svoj književni opus, izdvaja se Pečat varoši sremskokarlovačke, jedno od najuglednijih regionalnih književnih priznanja.

Bjelkić je po vokaciji pesnik, ali je autor i nekoliko knjiga proze, među kojima se posebno ističe roman „Vetrovi traže brata“. Bjelkićeva poezija, ali i proza, gde svakako dominira pomenuti roman, omogućava da simboličnim porukama premašuje mlađi uzrast i da se udeva u misaono-emotivni svijet odraslog čitaoca. Blistava refleksija, maksimalno redukovan jezičko-stilski idiom, jasna poetska slika, nenametljiva duhovitost, diskretna didatktika – samo su neke od umetničkih osobenosti kojima nas dariva stvaralaštvo ovog nenametljivog, ali upornog, rudara u jeziku, tragača za čistotom istinske umetnosti, navodi se u obrazloženju.

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