Za svaku bebu u opštini Pećinci po 40 hiljada dinara

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, zajedno sa predsednikom Saveta mesne zajednice Ogar Milanom Aleksićem, uručio je 16. oktobra Mariji i Milanu Milovanović iz Ogara jednokratnu novčanu naknadu za novorođenče u iznosu od 40 hiljada dinara.

On je, tom prilikom, naglasio da je ovo samo jedna od mera podrške porodici i deci, koju pećinačka lokalna samouprava sprovodi dugi niz godina.

„Svaka beba rođena u periodu od 1. aprila do 30. septembra dobija danas po 40 hiljada dinara. Trudimo se da na svaki način obratimo pažnju na svoje meštane, na svoje mlade i da im pokažemo da je Opštini Pećinci stalo da oni ostanu ovde da žive i da rade na našoj teritoriji. A ovo nije jedina mera kojom to želimo da pokažemo. U pitanju je čitav niz mera, kojima pećinačka lokalna samouprava brine o svojim građanima od samog rođenja, kroz celo školovanje, do zaposlenja i zasnivanja porodice. Pored ovih 40 hiljada dinara, vrtić je besplatan za svu decu, a svi osnovci dobijaju besplatne udžbenike. Opština Pećinci đake generacije nagrađuje sa 30 hiljada dinara, a nosioce Vukove diplome sa 20 hiljada dinara. Najuspešnije učenike u učenju i u školskom sportu Opština nagrađuje besplatnim letovanjem. Srednjoškolcima i studentima regresira putne troškove, a najbolje studente i stipendira. Kao jedna od industrijski najrazvijenijih sredina u Srbiji, opština Pećinci pruža mladim ljudima brojne prilike za zaposlenje i razvoj karijere, a svakom novom bračnom paru isplaćuje po 50 hiljada dinara“ – naglasio je predsednik Đokić, i dodao da u opštini Pećinci mladi imaju uslove kakvi se retko mogu naći u našoj zemlji.

Dvomesečna beba Lazar je drugo dete u porodici Milovanović.

„Svaka pomoć znači i dobro je došla. Zahvalni smo Opštini Pećinci što nam je omogućila ovako lep gest i podršku“ – kazala je majka Marija.

U ovoj podeli po 40 hiljada dinara dobiće 57 porodica, koje su prinovu dobile u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2026. godine.

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