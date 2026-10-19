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Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

19. oktobar 2026. godine

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, Crveni krst Sremska Mitrovica organizovao je edukativno predavanje za učenike šestog i sedmog razreda Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“.

Predavanje je održala Marina Burmudžija, trener na Programu.

Cilj predavanja bio je da se učenici upoznaju sa problemom trgovine ljudima, njegovim posledicama i značajem prevencije, kao i da se podstaknu na oprez i prepoznavanje potencijalnih rizika.

Takođe, u gradu je vršena podela promotivnog materijala građanima, sa ciljem podizanja svesti o ovom globalnom problemu.

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