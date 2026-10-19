Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, Crveni krst Sremska Mitrovica organizovao je edukativno predavanje za učenike šestog i sedmog razreda Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“.
Predavanje je održala Marina Burmudžija, trener na Programu.
Cilj predavanja bio je da se učenici upoznaju sa problemom trgovine ljudima, njegovim posledicama i značajem prevencije, kao i da se podstaknu na oprez i prepoznavanje potencijalnih rizika.
Takođe, u gradu je vršena podela promotivnog materijala građanima, sa ciljem podizanja svesti o ovom globalnom problemu.