Za svaki mladi bračni par u opštini Pećinci 50 hiljada dinara

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, zajedno sa predsednikom Saveta mesne zajednice Pećinci Zlatkom Jovičićem, uručio je 16. oktobra porodici Bunčić iz Pećinaca, Aleksandru i Tamari, jednokratni novčani dodatak za mlade bračne parove u iznosu od 50.000 dinara.

-U periodu od 1. aprila do 30. septembra 28 parova je zasnovalo bračni odnos na teritoriji opštine Pećinci. Već nekoliko godina Opština Pećinci sprovodi ovu meru, kako bismo pokazali svojim mladima, mladim bračnim parovima, da nam je stalo da ostanu da žive, da rade i da zasnuju svoje porodice ovde u svojoj opštini. Opština Pećinci mnogo ulaže u infrastrukturu u svim naseljima i poboljšava uslove za život, kako bi svim građanima, a posebno mladim ljudima, omogućila kvalitet života kakav postoji i u drugim, mnogo većim sredinama – rekao je predsednik Đokić, i dodao da je Opština Pećinci industrijski jedna od najrazvijenijih sredina u Srbiji i da je malo mesta gde mladi ljudi mogu da pronađu bolje prilike za zaspolenje i razvoj karijere, kao u pećinačkoj opštini.

Kako je rekao Aleksandar i on i supruga su iz pećinačke opštine i upravo u svojoj opštini žele da grade svoju porodicu, da žive i rade.

-Zahvaljujem se Opštini na ovako lepoj podršci i sve pohvale što podržavaju mlade i mladence na njihovom putu u novi život. Meni najviše znači što znamo da imamo oslonac i podršku prvenstveno od Opštine Pećinci, a tek onda dolazi taj novčani deo – rekao je Aleksandar.

Ovu meru podrške mladim bračnim parovima pećinačka lokalna samouprava sprovodi od 2023. godine, a svih 28 parova koji su sklopili brak u naznačenom periodu dobiće ovih dana na kućne adrese po 50.000 dinara.

Izvor: www.pecinci.org

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