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Protekle nedelje rođeno 13 beba u mitrovačkom porodilištu
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Protekle nedelje rođeno 13 beba u mitrovačkom porodilištu

19. oktobar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođene su 13 beba, osam devojčica i pet dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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