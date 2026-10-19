JP „Srem-gas“ izgradilo oko dva kilometra gasne mreže u Salašu Noćajskom

U Ulici Dušana Dostanića u Salašu Noćajskom izgrađen je produžetak distributivne gasne mreže u dužini od oko dva kilometra, a investiciju je sopstvenim sredstvima realizovalo Javno preduzeće „Srem-gas“ iz Sremske Mitrovice.

Širenje gasne infrastrukture predstavlja još jedan korak ka unapređenju komunalne opremljenosti naseljenih mesta na području Sremske Mitrovice.

Izgradnjom novog dela distributivne mreže stvoreni su infrastrukturni uslovi za potencijalno priključenje novih korisnika na gasovodnu mrežu u ovom delu Salaša Noćajskog, u skladu sa tehničkim uslovima i procedurama za priključenje.

Realizacijom ovog projekta JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica nastavlja da ulaže u razvoj distributivne gasne infrastrukture, sa ciljem da se mreža postepeno proširuje i približi većem broju domaćinstava i drugih potencijalnih korisnika.

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu važna su za dalji razvoj lokalnih sredina, unapređenje uslova za život i stvaranje mogućnosti za kvalitetnije snabdevanje energentima.

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