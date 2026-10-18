Sutra počinje akcija odvoženja kabastog i građevinskog otpada u MZ “29. novembar”

Sremskomitrovačka Mesna zajednica „29. novembar“ organizuje akciju odvoženja smeća, kabastog i građevinskog otpada u periodu od 19. do 27. oktobra. Kontejneri će biti postavljeni na 20 lokacija na teritoriji ove Mesne zajednice, prema unapred utvrđenom rasporedu. Na svakoj lokaciji kontejner će biti postavljen u ranim jutarnjim satima, a odvoziće se sledećeg jutra.

U ponedeljak, 19. oktobra, kontejneri će biti postavljeni u Radničkoj ulici, kod dečjeg igrališta, u Mačvanskoj, kod Laze Kostića, i u Mačvanskoj, kod Majevičke.

U utorak, 20. oktobra, kontejneri će biti postavljeni na lokacijama Dudara – Kosovke devojke, Kosovke devojke 11 i Milana Škrgića 1.

U sredu, 21. oktobra, biće postavljeni na Bosutskom putu, na izlazu prema naselju i kod mosta, kao i u Savskom cvetu 118.

U četvrtak, 22. oktobra, kontejneri će biti postavljeni na Bosutskom putu 159 i 175, kao i u Savskom cvetu 128, prema nasipu.

U petak, 23. oktobra, biće postavljeni u Ulici Đure Daničića, kod Radničkog igrališta, na Bosutskom putu i kod stovarišta ogreva.

U ponedeljak, 26. oktobra kontejneri će biti postavljeni na Bulevaru Konstantina Velikog 37 i 61, kao i u Livadskoj – Aurelijanovoj.

U utorak, 27. oktobra biće postavljeni u Mite Kostića 77 i u Kosovke devojke, kod pruge.

Iz Mesne zajednice apeluju na građane da otpad odlažu isključivo u kontejnere, kako bi akcija protekla uredno i kako bi se izbeglo stvaranje divljih deponija.

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