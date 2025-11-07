  • petak, 7. novembar 2025.
Književno stvaralaštvo Branislava Jankovića
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Književno stvaralaštvo Branislava Jankovića

7. novembar 2025. godine

U četvrtak, 13. novembra, u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održaće se promocija književnog stvaralaštva Branislava Jankovića. Književni rad, široj javnosti poznatog i popularnog autora, obuhvata pre svega prozno ali i poetsko stvaralaštvo. U bogatoj bibliografiji Branislava Jankovića izdvajaju se romani: O vukovima i senkama, Suze Svetog Nikole, Vetrovi zla, Peta žica, Poslednji Cirkus na svetu, Gvozdeni oblaci, Utvare, Mačka u koferu…

U programu učestvuju:
Branislav Janković, pisac, novinar i publicista
Tatjana Milivojčević, zavičajna autorka
Marija – Ana Kuzminac, umetnički deo programa
Jelena Šuljmanac Milošević, moderator

Program počinje u 18 sati u Čitaonici Biblioteke.

