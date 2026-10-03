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Više od 100 zaprega na 34. Fijakerijadi u Surduku
Društvo | Vesti | Poljoprivreda | Stara Pazova
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Više od 100 zaprega na 34. Fijakerijadi u Surduku

3. oktobar 2026. godine

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić otvorio je protekle nedelje 34. Fijakerijadu u Surduku, tradicionalnu manifestaciju koja je ove godine okupila više od 100 zaprega iz različitih krajeva Srbije, kao i brojne ljubitelje konja i konjarstva.

Glamočić je istakao da Fijakerijada, posle više od tri decenije postojanja, predstavlja mnogo više od manifestacije, dodavši da nije slučajno što se održava upravo u Sremu, gde je uzgoj konja duboko ukorenjen u život, rad i istoriju ovdašnjih ljudi. Govoreći o značaju poljoprivrede za Surduk, on je naveo da u ovom mestu ima 170 poljoprivrednih gazdinstava i više od 1.350 hektara pod poljoprivrednom proizvodnjom.

Iza svakog od tih gazdinstava stoji porodica, vredni domaćini, svakodnevni rad i odluka da se ostane ovde, proizvodi i ponosno živi od svog rada. Zato je naša obaveza da takvim ljudima budemo partner, poručio je ministar.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je obezbedilo podršku poljoprivrednicima u Surduku, sa oko 70 miliona dinara podsticaja isplaćenih samo tokom ove i prošle godine, dok je na teritoriji cele opštine Stara Pazova poljoprivrednicima isplaćeno više od 1,2 milijarde dinara. Glamočić je dodao da je to jasan pokazatelj kontinuirane podrške države poljoprivrednoj proizvodnji i domaćinima ovog kraja.

On je na manifestaciji obišao i štandove udruženja žena iz Srema, ističući da one tradicionalna znanja i veštine čuvaju od zaborava, ali ih i pretvaraju u proizvode koji imaju svoju tržišnu vrednost i nalaze put do kupaca. U nastavku događaja, ministar je razgovarao sa okupljenim poljoprivrednicima ovog kraja, saslušao njihove predloge i ideje i odgovarao na pitanja.

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