IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Tužni tigar

Autor: Než Sino

Knjiga „Tužni tigar“ Než Sino, francuske spisateljice, prevoditeljice i profesorice književnosti, predstavlja vredan autobiografski zapis. Reč je o snažnoj, hrabroj i izuzetno iskrenoj ispovesti o traumi, nasilju, ćutanju i pokušaju da se bol pretoči u reči. Autorka piše o seksualnom zlostavljanju koje je preživela u detinjstvu, kako bi pokušala da razume mehanizme ćutanja, poricanja, preživljavanja i sećanja.

Než Sino piše precizno i duboko emotivno, spajajući autobiografske fragmente i psihološka promišljanja u delo koje prevazilazi granice klasičnih memoara. Ona ne traži sažaljenje – ona traži istinu. Upravo u toj ogoljenoj iskrenosti leži najveća snaga ove knjige.

Roman otvara važna pitanja o nasilju, krivici, sećanju i društvenom ćutanju, ali i o mogućnosti da književnost bude prostor razumevanja i preživljavanja.

„Rečenicu koju je izgovorio istoričar svetskih ratova, a koja me je godinama progonila- ‘siluju zato što mogu’– sad osećam želju primeniti na vlastitom primeru. Zašto pišem ovu knjigu? Zato što mogu.“

„Kao da je zlo mogućnost koja je uvek prisutna u nama i kao da se, u uslovima u kojima je varvarstvo moguće, varvarstvo automatski ispolji. To je to, pozorište surovosti.“

(citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

