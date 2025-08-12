Početak izgradnje cevovoda za bolje vodosnabdevanje Rume, Iriga i Vrdnika

Ruma-U Rumi uskoro počinje izgradnja magistralnog cevovoda koji će obezbediti dugoročno kvalitetnije vodosnabdevanje za opštine Ruma i Irig. Projekat vredan 357 miliona dinara finansira Ministarstvo privrede i tim povodom ministarka Adrijana Mesarović i predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić potpisali su ugovor o podršci ovom velikom infrastrukturnom projektu. Deo cevovoda u dužini od 1,7 kilometara urađen je za vreme izgradnje auto-puta Ruma-Šabac, s obzirom na to da cevovod kreće pd Fabrike vode na Fišerovom salašu, a sada se očekuje izgradnja 950 metara mreže do crpne stanice Borkovac.

