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Nova mehanizacija za JP „Komunalac“ Ruma
Vesti | Ruma
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Nova mehanizacija za JP „Komunalac“ Ruma

12. oktobar 2026. godine

Ruma-Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov svečano je uručila ključeve direktoru JP „Komunalac“ Ruma, Stojši Jovanoviću ključeve novih kamiona koji bi trebalo da unaprede rad samog preduzeća i upravljanje otpadom. U pitanju su dva auto-podizača namenjena za prevoz kontejnera od pet i sedam kubika i jedan autosmećar od 16 kubika za prevoz otpada.
Primopredaji ključeva prisustvovao je i predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, koji je zajedno sa ministarkom naglasio i ostale projekte na unapređenju kvaliteta životne sredine, realizovanih u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Među njima je potpuni prelazak na gas kao energent u sistemu daljinskog grejanja, ali i rekultivacija velike gradske deponije i odvoz otpada na regionalnu deponiju „Srem-Mačva“ nadomak Jarka.

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