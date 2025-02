U Vrnjačkoj Banji održan dvodnevni plenum “Žene menadžerke u medijima”

Krajem januara u Vrnjačkoj Banji održan je dvodnevni plenum pod nazivom “Žene menadžerke u medijima” koji je okupio menadžerke i urednice lokalnih medija iz Kraljeva, Kruševca, Požarevca, Sremske Mitrovice, Kragujevca, Beograda, Užica, Novog Pazara…

Kako je rečeno na plenumu, žene u medijima, posebno na rukovodećim pozicijama u lokalnim sredinama, suočavaju se sa brojnim izazovima i ovaj projekat ima za cilj njihovo osnaživanje kako bi povećale svoju otpornost i profesionalno i efikasno obavljale svoj posao uprkos pritiscima i izazovima.

Projekat je realizovao PU “Lokal pres” kao deo svojih aktivnosti u okviru Kluba “Zorica Višnjić”, a finansiran je od strane British Councila.

Generalna sekretarka “Lokal presa”, Snežana Milošević istakla je da je ideja okupljanja bila da se učesnice osnaže i iznesu sve one prilike i neprilike sa kojima se susreću i koje ih muče.

-Takođe, cilj nam je bio da ih umrežimo i da im pomognemo da bolje i sa što manje stresa upravljaju svojim medijima. Ovo je prva velika akcija koja se održava u okviru Kluba žena koji nosi ime naše rano preminule koleginice i nekadašnje predsednice Upravnog odbora Zorice Višnjić. U njenu čast smo planirali barem jednu ovakvu akciju godišnje gde ćemo na slikovit način pokazati sa čime se mi sve susrećemo u našem radu. Pre ovoga u okviru Kluba radili smo istraživanje koje će biti neka polaznica i dobar izvor podataka kako za evropske institucije i udruženja, tako i za druge zemlje u regionu. Istraživanje je pokazalo da su najosetljivije na pritiske žene menadžerke koje imaju manji broj zaposlenih. One su izložene više stresu i većim pritiscima u svojim sredinama jer su same u tim medijima i jer su žene. Dakle, njima je podrška i te kako potrebna, ne samo od porodica već i od šire javnosti i od sugrađana u tim lokalnim zajednicama. Istraživanje je, takođe, pokazalo da direktorke i urednice u komercijalnim medijima više strahuju od toga da će izgubiti određene poslovne prilike te da kao meru zaštite primenjuju to da odustaju od određenih tema koje mogu biti problematične. Kada su u pitanju menadžerke u organizacijama civilnog društva one su daleko hrabrije da se suoče sa tim stvarima i da se bave istraživačkim temama koje mogu da im donesu dosta neprilika u njihovim lokalnim sredinama. Zbog toga smo želeli im na nekin način olakšamo da one kažu svoja iskustva i da napravimo mrežu među tim ženama kako bi one mogle međusobno da sarađuju i ukažu na sve one stvari koje ih tište i muče u ovom neizvesnom ekonomskom vremenu– istakla je Snežana Milošević, iz “Lokal presa”.

Marija Obrenović, predsednica Upravnog odbora “Lokal presa” i vlasnica portala “Pressek”, dodala je da su teme o kojima se pričalo tokom dvodnevnog događaja bile pretnje i pritisci sa kojima se suočavaju menadžerke i urednice lokalnih medija.

-Prezentovani su rezultati istraživanja, ali smo, takođe, imale i živu diskusiju o tome koji su to problemi sa kojima se suočavamo. Zaključile smo da je kod menadžerki u medijima najčešći uzrok stresa finansijska nesigurnost i briga za opstanak lokalnog medija. Pored toga, deo naše radionice bio je posvećen tehnikama za prevazilaženje stresa tokom koje smo naučile neke jednostavne a beskrajno korisne vežbe sa kojima možemo da smanjimo stres i anksioznost – rekla je Marija Obrenović.

Na plenumu u Vrnjačkoj Banji menadžerke i novinarke iz lokalnih medija prvi put su iskreno razgovarale i priznale i sebi i drugima koliko je to zapravo težak i komplikovan posao, sa mnogo stresa i anksioznosti u poslovanju. Osim političkih pritisaka tu je finansijska neizvesnost sa kojima se susreću, kao i porodica koja nekada ima, a ponekad i nema dovoljno razumevanja za sve ono što one rade.

Poseban segment plenuma bila je sesija sa psihoanalitičarkom, tokom koje su učesnice imale priliku da nauče tehnike za smanjenje stresa, besa i straha, što je ključno za balansiranje poslovnih i ličnih izazova. Ova interaktivna radionica omogućila je učesnicama da steknu praktična znanja korisna za svakodnevni rad.

S. Mihajlović

