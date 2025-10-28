  • utorak, 28. oktobar 2025.
Mačkov dan mladog portugizera 15.novembra
28. oktobar 2025. godine

Irig-U susret ovogodišnjoj vinskoj manifestaciji Mačkov dan mladog portugizera Vinarija Mačkov podrum i Srpska čitaonica u Irigu raspisali su nov konkurs za najlepšu pesmu o vinu i on je otvoren do 31.oktobra. Ovogodišnji Dan mladog portugizera održaće se 15.novembra u centru Iriga.


Kandidati mogu dostaviti najviše tri pesme o vinu,  pesme do sada ne smeju biti objavljivane,  pesme se dostavljaju pod šifrom u šest primeraka na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik. U posebnoj koverti se dostavlja  razrešenje šifre (tj. kontakt podatke autora), sve u jednoj koverti. Pravo učešća imaju svi građani sveta, dok  pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora. U  pesmi ne sme da pominje ime „Mačkov podrum“ ili naziv „Mačak“. Radove dostaviti najkasnije do 31. oktobra 2025. godine na adresu: Srpska čitaonica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom „Za Konkurs – PESMA O VINU“. 
Dodeljuju se prve tri nagrade.  Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku (svake pete godine trajanja konkursa).   


     
Mačkov Dan mladog portugizera je manifestacija sa dugom tradicijom, koja se iz Novog Sada pre nekoliko godina vratila tamo gde pripada, u Irig i jedina je posvećena mladom vinu svatovcu. Upravo je mladi Portugizer prepoznatljiva etiketa Mačkovog podruma, a manifestacija ta koja Irig svrstava na vinsku mapu Srema, Vojvodine, Srbije, ali i šire. Osim zabavnog i degustacionog programa,  bira se i vinski vitez, a čitav program organizuje se u tradicionalnom duhu Srema i Fruške gore, kako i dolikuje Irigu-fruškogorskoj vinskoj prestonici.
Projekat „Putevima fruškogorske vinske prestonice“ je sufinansiran od strane Opštine Irig. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

