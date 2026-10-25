Birališta u Sremu zatvorena na vreme

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Sremu do 20 časova-preliminarno
-Grad Sremska Mitrovica: 71,8%
-Opština Ruma: 74,4%
-Opština Šid: 67,9%
-Opština Irig: 70,4%
-Opština Pećinci: 82,4%
-Opština Inđija: 72%
-Opština Stara Pazova: oko 76 %
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Ostavi komentar