  • nedelja, 25. oktobar 2026.
Birališta u Sremu zatvorena na vreme
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Birališta u Sremu zatvorena na vreme

25. oktobar 2026. godine

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Sremu do 20 časova-preliminarno

-Grad Sremska Mitrovica: 71,8%

-Opština Ruma: 74,4%

-Opština Šid: 67,9%

-Opština Irig: 70,4%

-Opština Pećinci: 82,4%

-Opština Inđija: 72%

-Opština Stara Pazova: oko 76 %

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