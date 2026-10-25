Birališta u Sremu zatvorena na vreme

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Sremu do 20 časova-preliminarno

-Grad Sremska Mitrovica: 71,8%

-Opština Ruma: 74,4%

-Opština Šid: 67,9%

-Opština Irig: 70,4%

-Opština Pećinci: 82,4%

-Opština Inđija: 72%

-Opština Stara Pazova: oko 76 %

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