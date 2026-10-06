U Šidu održan stručni skup o tržištu rada, razvoju privrede i lokalnom socijalnom dijalogu

U velikoj sali Opštinske uprave Opštine Šid danas je uspešno održan stručni skup pod nazivom „Tržište rada, razvoj privrede i lokalni socijalni dijalog u opštini Šid“. Skup je okupio najvažnije aktere lokalne samouprave, sindikata i udruženja poslodavaca s ciljem da se formalni okvir socijalnog dijaloga pretvori u konkretne mehanizme za rešavanje izazova na lokalnom tržištu rada i unapređenje privrednog ambijenta.

Naime, iako mnoge opštine i gradovi u Srbiji već više od dve decenije imaju potpisane osnivačke akte za formiranje lokalnih Socijalnoekonomskih saveta (SES), većina postoji samo formalno bez stvarnog uticaja na donošenje odluka. Sada je potrebno da se pokrene proces njihove revitalizacije- poručeno je sa skupa koji je organizovan u okviru projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji“, u saradnji Opštine Šid, Međunarodne organizacije rada (MOR) i lokalnih socijalnih partnera, uz podršku Delegacije Evropske unije.

Jovana Spaić Erdeljan, nacionalni koordinator projekta MOR, istakla je da Socijalno-ekonomski savet na lokalnom nivou predstavlja ključnu instituciju za vođenje dijaloga između predstavnika organizacija

poslodavaca, radnika i lokalnih samouprava.

“Lokalni SES je važan za ravnopravno učešće svih partnera u razvoju zajednice. Sindikati daju glas radnicima i njihovim stvarnim potrebama, poslodavci ukazuju na konkretne izazove u privredi, dok lokalna samouprava pruža okvir za kreiranje politika od zajedničkog interesa.

Kroz otvoren dijalog i saradnju, sve tri strane lakše prepoznaju izazove i usaglašavaju stavove za dobrobit zajednice”, naglasila je Spaić Erdeljan.Rezultat ovakve saradnje su, prema njenim rečima, odluke zasnovane na stvarnim potrebama i mogućnostima lokalne sredine koje se lakše primenjuju, brže daju vidljive rezultate i ostaju dugoročno održive.

Svi učesnici skupa naglasili su i da je aktiviranje i funkcionalnost lokalnih mehanizma socijalnog dijaloga od presudnog značaja zastabilan ekonomski razvoj zajednice, a istaknuto i da mirno rešavanje radnih sporova predstavlja važan stub stabilnosti, te da zajednički rad predstavnika radnika, poslodavaca i lokalne vlasti donosi dugoročne prednosti za celokupnu opštinu Šid.

Foto: MOR Ivica Stevanović

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