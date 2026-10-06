Svetski dan srca obeležen predavanjem i merenjem pritiska u „Cooper Standardu“

Zdravstveni centar Sremska Mitrovica obeležio je juče Svetski dan srca posetom zaposlenima u kompaniji Cooper Standard u Sremskoj Mitrovici. Sanja Matić, medicinska sestra Polivalentne službe održala je tematsko predavanje o značaju očuvanja zdravlja srca.

Predavač je prisutne najpre upoznala o zabrinjavajućim statističkim podacima kako u našoj zemlji, tako i u svetu, kardivaskularne bolesti su najčešći uzrok smrti, a savremeni način života sve više dovodi do toga da veliki broj ljudi ima probleme sa kardiovaskularnim sistemom.

Organizovani preventivni pregledi ali i edukacija stanovništva mogu dovesti do poboljšanja u procesu smanjenja broja obolelih. Postoje faktori rizika koji su mogući uzročnici kardiovaskularnih oboljenja : nepromenjivi, faktori na koje ne možemo da utičemo, to su pre svega genetika, starost i pol i promenjivi, faktori na koje možemo da utičemo. Tu spadaju pušenje, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost.

Sanja Matić je posebno ukazala na simptome srčanog udara i znake na koje svako od nas treba da obrati pažnju, a to su povremeni bolovi u grudima blagog inteziteta, bolovi u predelu vrata, ramena, vilice, preznojavanje bez razloga, pojava mučnine i povraćanje, osećaj nesvestice i vrtoglavice, nedostatak vazduha,konfuzija. U čak 50 odsto slučajeva pre infarkta će se pojaviti rani simptomi, koje ne treba zanemariti. Reagovanje na njih i hitan odlazak kod lekara, spasavaju život.

Ono što je možda i najvažnije, svakako je prevencija. Većina srčanih bolesti može se sprečiti jednostavnim životnim stilom koji obuhvata usvajanje zdravih životnih navika, poput redovnog vežbanja, uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem i integralnim žitaricama, te izbegavanja pušenja, visok unos alkohola i prekomerna telesna težina. Važno je i kontrolisati krvni pritisak i nivo holesterola, smanjiti unos soli i zasićenih masnoća, te redovno se kretati.

Predavač je napomenula da smo, na žalost, kao zemlja, prema podacima evropskog udruženja kardiologa, svrstani u zemlje sa veoma visokim kardiovaskularnim rizikom i svaki muškarac posle 40-te godine života i žena posle 50-te se nalaze u visokom riziku i zato redovni zdravstveni pregledi mogu rano otkriti ova stanja, započeti adekvatno lečenje i sprečiti komplikacije. Poslednjih godina se sve više priznaje veza između mentalnog zdravlja i zdravlja srca. Hronični stres, anksioznosti i depresija mogu negativno uticati na kardiovaskularni sistem i na taj segment treba dodatno obratiti pažnju.

Ne sme se zanemariti značaj redovnog uzimanja propisane terapije jer je cilj lečenja da se olakšaju simptomi, uspori napredovanje bolesti, poboljša kvalitet života i produži životni vek.

Po završetku predavanja, medicinske sestre Sanja Matić i Nevana Todić, izmerile su visinu pritiska zainteresovanim radnicima.

Biljana Sremčić, real.prom.akt.

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