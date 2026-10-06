Apel građanima na oprez u vezi sa navodnim investicionim platformama

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije apelovalo je na građane da budu oprezni kada je reč o navodnim investicionim platformama, za koje se tvrdi da ih podržava ovo ministarstvo, a sve u svrhu novčane prevare.
U saopštenju se navodi da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržava Ministarstvo finansija, te da su u svrhu prevare građana zloupotrebljeni podaci ovog ministarstva i lik prvog potpredsednika Vlade u tehničkom mandatu i ministra finansija Siniše Malog.
Ministarstvo poziva građane da ne ulažu novac na taj način i ne odaju lične podatke.
Prošle i ove nedelje, a sporadično i u prethodnom periodu, telefonskim putem javljali su se građani da su prevareni pozivanjem da ulažu novac u platformu koju podržava Ministarstvo finansija i ministar Mali.
O ovim krivičnim radnjama pojedinaca obavešteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, te se očekuje da nadležni organi preduzmu mere u cilju utvrđivanja svih okolnosti i sprečavanja daljih pokušaja prevare.
Prevara koja je u toku predstavlja se kao „državni investicioni projekat na svetskoj berzi u saradnji Evropske unije sa Ministarstvom finansija Republike Srbijeˮ, dok se u zaglavlju navode nazivi – „RS Investˮ i „Kraken Capital Limitedˮ.
Mole se građani koji prime elektronsku poštu sa ovom sadržinom da ne otvaraju priložene linkove, ne ostavljaju lične i finansijske podatke i ne uplaćuju novac, kao i da poruku prijave nadležnim organima kao pokušaj prevare, dodaje se u saopštenju.
Izvor: www.srbija.gov.rs