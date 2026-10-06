Akcija „Fokus na putu“ od 5. do 11. oktobra

U periodu od 5. do 11. oktobra pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodiće međunarodnu akciju „Fokus na putu“, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje nepropisne upotrebe mobilnih telefona i drugih uređaja koji odvlače pažnju učesnika u saobraćaju.

Kontrole će istovremeno biti organizovane u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL – Evropske mreže saobraćajnih policija. Posebna pažnja biće usmerena na vozače koji koriste mobilni telefon tokom vožnje, ali i na pešake koji prilikom prelaska kolovoza nepropisno upotrebljavaju telefon ili slušalice.

Prema dostupnim istraživanjima, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje može povećati rizik od nastanka saobraćajne nezgode od četiri do čak 20 puta.

Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji koriste telefon na nedozvoljen način kreće između pet i deset odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na sve učesnike u saobraćaju da mobilne telefone, slušalice i druge uređaje ne koriste na način koji odvraća pažnju i ugrožava bezbednost.

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