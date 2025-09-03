Laćarci za mališane sa Kosova i Metohije

Organizovanjem mladih u Laćarku pre nekoliko godina, svest meštana o humanitarnom radu podigla se na viši nivo. Kroz svoje delovanje Svetosavska omladinska zajednica pomogla je mnogima, porodicama u teškoj materijalnoj situaciji, ugroženima u “superćelijskoj” oluji, mališanimanima na Dečijem odeljenju mitrovačke Bolnice i drugima.

Novu incijativu pokrenuo je Miroslav Radišić, mladić iz Laćarka, o kojem smo već pisali u novinama, ali sportskim povodom. Ovaj put, reč je o njegovoj humanoj strani.

-Već duže vreme pohodim svetinje na Kosovu i Metohiji. U mom srcu pojavila se želja da učinimo nešto za našu decu. Želeći da ta ljubav ne ostane samo osećanje, već da postane delo, obratio sam se prijateljima iz humanitarne organizacije “Svi za Kosmet”, koji, pored brojnih akcija pomoći našem narodu, vode i poklonička putovanja, na kojima se u meni rasplamsao neugasivi plamen ljubavi. Sa njima sam, u bratskoj ljubavi i zajedničkom dogovoru, pokrenuo ovu akciju – objašnjava Miroslav.

Nije dugo vremena prošlo, ubrzo su se pridružili i prijatelji iz Svetosavske omladinske zajednice u Laćarku. Tako u svi zajedno, uz blagoslov duhovnika, jereja Branislava Divljaka, započeli ovo humano delo, na radost celokupne zajednice.

-Omladina Laćarka i ranije je pomagala deci na Kosovu i Metohiji, ali ovoga puta rešeni smo da prevaziđemo sve što smo do sada činili, kako bi naša ljubav bila još delotvornija. Pozivam vas da obilazite naš narod na Kosovu i Metohiji, jer time im dajemo snagu da se bore i da opstanu na svojim vekovnim ognjištima. Humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora i novčanih sredstava traje do sredine septembra. Hajde da zajedno izmamimo osmehe na licima naše dece, koja su čuvari pravoslavlja i živi svedoci opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji – napominje Radišić.

Mladi su pokretačka snaga sela, a ovakve akcije navode i starije meštane da se probude iz letargije, ukoliko već nisu. Laćarak je u teškim momentima pokazao solidarnost i volju, bilo u odbrani sela od polava, pre sada već više od deset godina, a i kada se trebalo pomoći ugroženima. Sada niko ne dovodi u pitanje i uspešnost ove akcije.

Svi zaniteresovani da se priključe ovoj akciji mogu kontaktirati Miroslava Radišića na broj telefona 0644589973.

