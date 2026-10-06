Crveni krst Pećinci obeležio Svetski dan srca

Pod sloganom „Bolest srca može biti neprimetna: Uhvati ritam srca! Ne propusti ni jedan otkucaj!”, Crveni krst Pećinci obeležio je, 25. septembra, u saradnji sa pećinačkim Domom zdravlja, Svetski dan srca.

Po rečima sekretarke CK Gordane Konjević, volonteri Crvenog krsta su postavili štand ispred Kulturnog centra i delili promotivni materijal za sve zainteresovane sugrađane, dok je patronažna sestra doma zdravlja Ružica Obradović, razgovarala je sa svakim ko je želeo da čuje savete za očuvanje zdravlja uz kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi.

-Ove godine fokus je usmeren na prepoznavanje skrivenih, nemih simptoma srčanih bolesti koji često prolaze neprimećeni i edukaciju populacije o atipičnim i skrivenim simptomima srčanih problema (npr. tiha hipertenzija, neobjašnjiv umor, blage aritmije) – rekla je Konjević.

Ona je dodala da su najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti: povišen krvni pritisak (hipertenzija), upotreba duvanskih proizvoda, povišen nivo šećera u krvi, hronična fizička neaktivnost, prekomerna telesna masa i gojaznost.

Konjević podseća na 10 koraka do boljeg zdravlja i zdravijeg srca:

Važnije je šta jedete, a ne koliko jedete! Ne preskačite obroke, birajte namirnice prema nutritivnoj, a ne engergetskoj vrednosti i isključite prženje i pohovanje kao načine pripreme hrane.

Planirajte obroke unapred. Izbegavajte visoko prerađene namirnice, pekarske proizvode i brzu hranu jer su prepuni skrivenih soli, šećera i štetnih transmasti.

Isključite alkohol ili smanjite njegov unos na minimum. Ne postoji „bezbedna” količina alkohola za kardiovaskularni sistem. Svako smanjenje ili potpuno izbacivanje alkohola direktno štiti vaše srce, jetru i krvne sudove.

Krećite se! Ispunite nedeljni plan redovne fizičke aktivnosti.

Uvedite „aktivni transport” u svakodnevicu. Kada god možete, zamenite automobil ili autobus pešačenjem ili vožnjom bicikla. Ako koristite javni prevoz, siđite dve stanice ranije. Strogo birajte stepenice umesto lifta – to je najlakši način da svakog dana uradite mini kardio-trening.

Recite odlučno ne duvanu i nikotinu. Prestanak pušenja je najbrža investicija u zdravlje. Već godinu dana nakon ostavljanja cigareta, rizik od srčanog udara pada na polovinu u poređenju sa pušačima. Važno je izbegavati i e-cigarete (vejp) i uređaje za zagrevanje duvana, jer oni takođe oštećuju krvne sudove.

Zaštitite se od pasivnog pušenja. Boravak u prostorijama sa duvanskim dimom nosi gotovo isti rizik kao i aktivno pušenje. Insistirajte na tome da vaš dom bude zona bez duvanskog dima.

Održavajte poželjnu telesnu masu. Višak masnih naslaga, naročito u predelu stomaka, direktno izaziva hroničnu upalu i insulinsku rezistenciju. Gubitak od samo 5% do 10% viška telesne mase značajno rasterećuje srce i snižava krvni pritisak.

Saznajte svoj kardiovaskularni rizik. Posetite vašeg izabranog lekara koji će obaviti merenje telesne mase i odrediti indeks telesne mase, izmeriti obim struka i krvni pritisak i uputiti vas na laboratorijske analize (šećer u krvi, masnoće…). Ukoliko je potrebno lekar će preporučiti dodatne preglede, ali i dati savet o načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti.

Upravljajte stresom kroz svesne pauze. Hronični stres aktivira simpatički nervni sistem i podiže krvni pritisak. Primenite tehniku „mikro-pauza” na poslu: na svakih sat vremena ustanite, istegnite se 3–5 minuta, uradite vežbe dubokog disanja ili izađite na svež vazduh.

Svetski dan srca ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” potvrđuju da je gotovo 50% svih uzroka smrti u našoj zemlji posledica kardiovaskularnih oboljenja. Međutim, i do 80% prevremenih kardiovaskularnih događaja može se uspešno sprečiti pa su posebno važne aktivnosti javnog zdravlja.

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