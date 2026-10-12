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Odmor sa knjigom – foto-konkurs Biblioteke “Gligorije Vozarović”
Društvo | Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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Odmor sa knjigom – foto-konkurs Biblioteke “Gligorije Vozarović”

12. oktobar 2026. godine

Biblioteka „Gligorije Vozarović“ iz Sremske Mitrovice raspisala je foto-konkurs „Odmor sa knjigom“, pozivajući sve ljubitelje knjiga i fotografije da podele svoje fotografije koje prikazuju knjigu kao sastavni deo svakodnevnog života.

Zainteresovani mogu da dostave fotografije u formatu 20 x 30 centimetara, lično ili poštom na adresu biblioteke „Gligorije Vozarović“ – Matična služba, Vuka Karadžića 1, 22000 Sremska Mitrovica.

Uz fotografiju je potrebno dostaviti ime i prezime autora, kao i kontakt telefon. Konkurs je otvoren do 31. decembra.

O pristiglim radovima odlučivaće stručni žiri, u kojem je Anđela Cipar, master profesor umetnosti, primenjene umetnosti i dizajna.

Cilj konkursa je da podstakne ljubitelje fotografije i knjige da kroz objektiv zabeleže trenutke u kojima knjiga postaje deo odmora, svakodnevice i ličnog doživljaja sveta.

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