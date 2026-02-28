  • subota, 28. februar 2026.
Samostalna izložba Marjana Karavle
Samostalna izložba Marjana Karavle

28. februar 2026. godine

U Staroj Pazovi nedavno je otvorena izložba akademskog umetnika Marjana Karavle. Marjan je Staropazovčanin, Visoku školu likovnih umetnosti završio je 1995. godine u Bratislavi na odseku grafika i slikarstvo. Učestvovao je na brojnim likovnim manifestacijama, od kojih izdvaja Bijenale u Bačkom Petrovcu, Trijenale grafike u paviljonu Cvijeta Zuzorić i izložbe Galerije grafički kolektiv u Beogradu. Dobitnik je više priznanja i nagrada.

Petnaestu samostalnu izložbu Marjan je upriličio u Galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova, u ustanovi gde je dugo godina zaposlen kao stručni saradnik za likovnu kulturu. Prethodno je samostalno izlagao u Beogradu, Novom Sadu, Puli, Budimpešti i u drugim gradovima.

Pred mnogobrojnom publikom izložbu su otvorili direktorka Centra za kulturu Ljibuška Lakatoš i akademski umetnik Zoran Čalija, član Umetničkog saveta Galerije Mira Brtka. Pozdravljajući sve prisutne u ime Centra za kulturu direktorka Lakatoš je primetila:

Marjan u svemu vidi nešto pozitivno, upravo to govore i ove njegove slike.

Čalija je podsetio auditorijum:
-On nije samo slikar već i pisac, pesnik, kulturni rukovodilac Galerije, pedagog, divan otac, suprug… O njegovom likovnom radu mogu reći – on svojim stvaralaštvom širi lepotu, bilo da je to vajarstvo, grafika ili slikarstvo.

Od trinaest izloženih slika, u tehnici akril na platnu, 11 je nastalo polovinom prethodne 2025. godine a dve u ovoj godini, kaže autor.

-Iz tog nekog minimalizma i apstraktne geometrije, koju sam osam godina proučavao i radio, sada sam izašao i polako se vraćam na nešto što sam slikao devedesetih godina uz kolorit, kojem sam ostao dosledan. Ovu fazu bih nazvao nepredmetna apstrakcija nastala ekspresijom, ne na osnovu utisaka i impresija spolja, nego kao izraz nečega iznutra – rekao je autor.

Samostalna izložba Marjana Karavle u Galeriji Centra za kulturu Stara Pazova biće otvorena do polovine marta.
Branka Topalović

