Hapšenje u Sremskoj Mitrovici: Policija pronašla ručni bacač, pušku i tromblonske mine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili J. K. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom pretresa njegove kuće, policija je u pomoćnim prostorijama pronašla i oduzela ručni bacač, pušku, tri tromblonske mine, sedam okvira za automatsku pušku i 140 metaka.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, J. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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