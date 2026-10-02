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Paljenje rastinja u blizini puta ugrožava bezbednost saobraćaja
Društvo | Vesti | Poljoprivreda
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Paljenje rastinja u blizini puta ugrožava bezbednost saobraćaja

2. oktobar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica, jer dim može ozbiljno ugroziti bezbednost svih učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da je učestala pojava požara na otvorenom prostoru izazvana paljenjem rastinja u blizini puta, čime se ugrožava bezbednost odvijanja saobraćaja, posebno na državnim putevima.

Dim koji nastaje usled paljenja rastinja može se, u zavisnosti od vremenskih uslova i pravca duvanja vetra, veoma brzo proširiti na kolovoz i smanjiti vidljivost vozača.

Na auto-putu, gde se vozila kreću velikim brzinama, iznenadni nailazak na dimnu zavesu predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik i može dovesti do naglog kočenja, gubitka kontrole nad vozilom i sudara.

Uprava saobraćajne policije napominje da su se u samo dva dana, usled smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela, dogodile tri saobraćajne nezgode na državnom putu 1A reda broj 3, u kojima je povređeno više lica.

U jednoj je, između Pećinaca i Šimanovaca, povređeno 13 lica, od kojih dva teže, dok je u drugoj, kod isključenja za Kuzmin, u lančanom sudaru više vozila, takođe bilo povređenih.

Saobraćajna policija će, u okviru svojih nadležnosti, pojačati aktivnosti na deonicama na kojima postoji povećan rizik po bezbednost saobraćaja i preduzimati mere prema licima koja svojim postupanjem ugrožavanju bezbednost učesnika u saobraćaju.

Takođe, Uprava saobraćajne policije apeluje i na vozače da, ukoliko naiđu na deonicu auto-puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje od vozila ispred sebe i vožnju prilagode uslovima na putu, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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