Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika

Obaveštenje o rasporedu rada službi JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica tokom uskršnjih praznika:

–Gradska čistoća – ne radi 10. aprila, radi 13. aprila

–Reciklažno dvorište – ne radi 10., 12. i 13. aprila

–Parking servis – ne radi10., 11., 12. i 13. aprila

–Administracija – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila

–Pogrebne usluge – dežurstvo tokom praznika

–Gradska pijaca – radi 10. i 11. aprila, ne radi 12. i 13. aprila

–Gradsko zelenilo – ne radi 10., 12. i 13. aprila

–Zoohigijena – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila

–Higijena grada – radi 10., 11. i 13. aprila

