Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika
7. april 2026. godine

Obaveštenje o rasporedu rada službi JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica tokom uskršnjih praznika:

Gradska čistoća – ne radi 10. aprila, radi 13. aprila

Reciklažno dvorište – ne radi 10., 12. i 13. aprila

Parking servis – ne radi10., 11., 12. i 13. aprila

Administracija – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila

Pogrebne usluge – dežurstvo tokom praznika

Gradska pijaca – radi 10. i 11. aprila, ne radi 12. i 13. aprila

Gradsko zelenilo – ne radi 10., 12. i 13. aprila

Zoohigijena – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila

Higijena grada – radi 10., 11. i 13. aprila

