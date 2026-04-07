Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika

Obaveštenje o rasporedu rada službi JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica tokom uskršnjih praznika:
–Gradska čistoća – ne radi 10. aprila, radi 13. aprila
–Reciklažno dvorište – ne radi 10., 12. i 13. aprila
–Parking servis – ne radi10., 11., 12. i 13. aprila
–Administracija – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila
–Pogrebne usluge – dežurstvo tokom praznika
–Gradska pijaca – radi 10. i 11. aprila, ne radi 12. i 13. aprila
–Gradsko zelenilo – ne radi 10., 12. i 13. aprila
–Zoohigijena – ne radi 10., 11., 12. i 13. aprila
–Higijena grada – radi 10., 11. i 13. aprila