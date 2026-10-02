Konkurs za raspodelu sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini.

Konkurs se odnosi na kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasaciju, geodetsko-tehničke radove i nabavku nove opreme za navodnjavanje.

Posebno je značajno što su konkursom opredeljena i sredstva za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, za šta postoji ogromno interesovanje poljoprivrednika.

Ova mera ima naročit značaj za unapređenje uslova za navodnjavanje i sigurniju poljoprivrednu proizvodnju, posebno u uslovima sve izraženijih sušnih perioda.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta predviđeno je učešće države do 100 odsto vrednosti, a prijave za ovu meru podnose se zaključno sa 30. oktobrom.

Kada je reč o izvođenju geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacije, učešće sredstava iz budžeta Republike Srbije iznosi do 70 odsto vrednosti radova. Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar.

Za nabavku nove opreme za navodnjavanje podrška iznosi do 60 odsto vrednosti nabavljene opreme, odnosno do 70 odsto za fizička lica koja ispunjavaju uslove u pogledu prebivališta i mestu katastarskih parcela na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom.

Za iskop, odnosno bušenje bunara u funkciji navodnjavanja predviđeno je učešće države do 80 odsto vrednosti po dužnom metru iskopa ili bušenja bunara, a prijave se podnose zaključno sa 16. oktobrom ove godine.

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Izvor: www.srbija.gov.rs

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