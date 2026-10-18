Subvencionisanje prevoza učenika, trudnica i majki sa decom

Ruma- Opština Ruma učestvuje u finansiranju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola, kako bi im putovanje do obrazovnih ustanova bilo dostupnije. Prema objavljenom pravilniku, učešće Opštine zavisi od kategorije korisnika, mesta školovanja i ispunjenosti propisanih uslova. Za osnovce i pojedine kategorije srednjoškolaca pravilnikom je predviđeno subvencionisanje do 70% cene mesečne karte, dok se za pojedine druge relacije primenjuje drugačiji procenat.

Poslednje unapređenje kvaliteta prevoza srednjoškolaca uspostavljeno je početkom ove školske godine za srednjoškolce koji svakodnevno putuju u Sremsku Mitrovicu. Podsetimo da je od 1.septembra Opština Ruma u skladu sa ugovorom sa Masterbusom uvela poseban linijski prevoz namenjen isključivo srednjoškolcima koji svakodnevno putuju u sremskomitrovačke srednje škole. Probni period je trajao mesec dana, tačnije do početka oktobra, a u Komisiji za bezbednost saobraćaja napominju da je probmi period prošao i da je vanlinijski prevoz uspešno uspostavljen.

Autobusi u Rumi staju na osam stajališta u Glavnoj ulici i na Bulevaru Vuka Karadžića, dok su u Sremskoj Mitrovici predviđena tri- kod Suda, Bolnice I Crvene česme. Uvedeno je devet polazaka iz Rume, sa dupliranim polascima u 6.15 i 12.15 časova, kao i polascima koji prate završetak petog, šestog i sedmog časa. Radi se o posebnom prevozu sredenjoškolaca i stoga u posebno označene autobuse Masterbusa mogu da uđu samo učenici sa identifikacionim karticama koje se preuzimaju na glavnoj autobuskoj stanici od 25. do 5.dana narednog meseca.

-Rešenje za prevoz srednjoškolaca za Sremsku Mitrovicu tražili smo od juna meseca, tek nakon što smo završili i u saobraćaj pustili Bulevar Vuka Karadžića. Potpisivanjem ugovora sa prevoznikom asterbusom ove linije su u funkciji i time smo problem rešili uvođenjem prevoza isključivo i samo za srednjoškolce, rekao je prilikom potpisivanja ugoovra predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić.

Oko 155 učenika ulazi u školski autobus na sebi najbližem stajalištu u Glavnoj ulici. Opština će i dalje regresirati deo karte od 15 do 75 odsto u zavisnosti od ispunjenosti kriterijuma za regresiranje prevoza, u skladu sa važećom opštinskom odlukom.

Podrška u troškovima prevoza predviđena je i za trudnice i majke sa decom do navršene druge godine života. Objavljeni pravilnik za ovu kategoriju navodi subvenciju od 70% cene prevozne karte. Na ovaj način lokalna samouprava doprinosi lakšem kretanju porodica, dostupnosti usluga i smanjenju izdataka za svakodnevna putovanja, napominje Ivana Orlović Zličić, šefica Odeljenja za društvene delatnosti Opštine Ruma.

Projekat „Socijalna zaštita-pravo na jednakost“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

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