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Đorđe Kosić ovogodišnji dobitnik Mihizove nagrade u dramsko stvaralaštvo
Društvo | Kultura | Vesti | Irig
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Đorđe Kosić ovogodišnji dobitnik Mihizove nagrade u dramsko stvaralaštvo

18. oktobar 2026. godine

Irig-Ovogodišnji dobitnik Mihizove nagrade za dramsko staralaštvo je Đorđe Kosić, dramski pisac, dramaturg i scenarista iz Beograda, kome je priznanje pripalo za dramski tekst „Centrala za humor“. U Mihizovoj rodnoj kući u Irigu, tradicionalno, na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza, svečano je uručena 22. nagrada „Borislav Mihajlović Mihiz“ za dramsko stvaralaštvo. Svečanost u Mihizovoj rodnoj kući, na dan rođenja jednog od najznačajnijih srpskih književnih kritičara, esejista i dramaturga 20. veka, prilika je da se iznova potvrde značaj njegovog dela i trajnost kulturnog nasleđa koje je ostavio. Jednoglasnu odluku o dodeli nagrade doneo je žiri u sastavu Jovan Popović, dramski pisac, prof. dr Vladislava Gordić Petković, književni kritičar, i prof. Uglješa Šajtinac, dramski pisac i romansijer, predsednik žirija, koji je nagradu i uručio ovogodišnjem laureatu.

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