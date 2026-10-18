Takmičenje traktorista u rumskoj Poljoprivrednoj školi

Tradicionalo takmičenje u spretnosti vožnje traktora održano je u rumskoj Poljoprivrednoj školi. Učešće je uzelo 11 najveštijih učenika druge, treće i četvrte godine smera poljoprivredni tehničar, koji su na terenu morali da savladaju poligonsku vožnju sa preprekama na koje mogu naići u realnim situacijama kada se budu bavili ovim poslom.

-Đaci su ocenjivani na poligonu, savladavali su prepreke, morali da poštuju saobraćajne znake, pešački prelaz, parkiranje u garažu, sve one prepreke koje će imati kao aktivni učesnici u saobraćaju. Svako rušenje čunjeva i gaženje linija poligona nosilo je negativne bodove, a na kraju se u obzir uzimalo i vreme prelaska poligona. Uspeh i za učenike, ali i nas profesore je taj da smo imali vrlo malo negativnih poena, rekao je Milan Pupovac, profesor Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ Ruma.

Za mnoge učenike sa sela, vožnja traktora je nešto sa čim se susreću od najranijeg detinjstva, ali specifičan poligon i poštovanje saobraćajnih propisa su nešto što uče u srednjoj školi.

-Traktor vozim od desete godine, a prošle godine sam ovu stazu prešao u revijalnom delu, pa nije bilo teško. Ali su poligon i čunjevi nešto što mi znači, jer takvih situacija na njivi nemam, a sutra kad izađem na put, moraću da znam sve, kaže Slobodan Bošković iz Dobrinaca, učenik treće godine smera poljoprivredni tehničar.

-Kao učeniku četvrte godine ovo mi je drugo takmičenje plus jedno revijalno, tako da sam upoznat sa stazom i poligonom, a traktor vozim od svoje osme godine. Stazu sam izvezao prilično brzo, za 2,02 minuta, bez kaznenih poena. Ali u odnosu na brzinu, daleko je važnije strpljenje, precizna vožnja bez grešaka, koje se u realnim uslovima na putu ne praštaju, dodaje Nemanja Šarčević iz Martinaca, učenik četvrte godine.

Ovogodišnje takmičenje organizovano je u okviru dana otvorenih vrata, kojima se škola otvara za buduće srednjoškolce. Osim tradicije koja traje preko deset godina, sada se škola bori i za obezbeđivanje vozačke dozvole F kategorije za učenike koji završe smer poljoprivredni tehničar.

-Neko vreme smo ovo takmičenje organizovali uz podršku Pokrajine, sada samostalno, ali ne odustajemo i dajemo sve od sebe da odemo korak dalje. Svim silama se trudimo da dobijemo odobrenje da naši poljoprivredni tehničari po završetku škole steknu vozačku dozvolu F kategorije za upravljanje traktorom i poljoprvrednim mašinama, gde bismo kao škola snosili deo troškova za polaganje, rekao je Aleksandar Mišković, direktor SSŠ „Stevan Petrović Brile“.

S.B.

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