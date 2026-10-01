Stipendije za sve Rome srednjoškolce

Ruma- Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026/2027. Godinu, i to je takođe jedna od mera podrške školovanju, posebno učenika romske nacionalne zajednice. Stoga je poziv, osim srednjim školama upućen i Udruženju Ruma, s obzirom na to da srednjoškolci romske zajednice imaju pravo na stipendiju bez obzira na uspeh. U skladu sa važeđom opštinskom odlukom pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za deset meseci tokom školske godine i bespovratna je.

-Daleko je više romskih srednjoškolaca u odnosu na neki period od pre desetak godina. Među njima ima i onnih đaka koji postžu izuzetne uspehe. Stipendija koju dodeljuje Opština Rume je izuzetno značajna. Ne dolaze sva romska deca iz materijalno marginalizovanih porodica, ali bez obzira na sve to, stipendija je jako značajna u procesu uključivanja u srednje škole kao prvog preduslova uključivanja u zajednicu. Udrženje Roma i koordinator za romska pitanja svake godine promviše stipendije za romske srednjoškolce, povlačimo ih u rad udruženja, humanitarne akcije i slično, jer dajući im obrazovanje i zadatke u humanitarnom radu, ta deca se osećaju važnima i vide neku svoju svrhu. Uz obrazovanje, to je pravi put izlaska iz začaranog kruga siromaštva, rekla je Danijela Tadić, koordinatorka za romska pitanja u Opštini Ruma.

U rumskoj opštini srednje škole pohađa oko 60 mladih Roma i Romkinja. Povećava se i broj pripadnika romkse zajednice koji odlaze na fakultete i visoke strukovne škole.

-Ruma je primer i identifikacioni model za druge opštine kako se neguje tradicija i unapređuje položaj Roma. Romskoj nacionalnoj zajednici prioritet je obrazovanje i to je jedini put da izađemo iz začaranog kruga bede i siromaštva. Pre više godina kada je uspostavljeno telo koordinatora za romska pitanja bilo je možda desetak Roma u srednjim školama, a sada ih je više desetina. U Rumi se odvija i nastava na romskom jeziku što je značajno u pogledu čuvanja jezika, tradicije i kulture, nedavno je boraveći u Rumi istakla Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica romske nacionalnosti.

Jedan od primera uspešnih učenika i studenata romske zajednice je porodica Pavlović iz Rume. Živko Pavlović je bio učenik generacije u Srednjoj tehničkoj školi „Milenko Brzak Uča“ Ruma, danas je uspešan student treće godine softverskog inženjerstva. I njegova mlađa sestra je odlična učenica rumske gimnazije. Oboje su tokom srednje škole dobijali stipendiju, i kao propadnici romske zajednice, ali i na osnovu izuznjtnog uspeha.

-Srednjoškolsku stipendiju sam dobijao tokom sve četiri godine. U prvoj godini kao propadnik romske nacionalne zajednice, a preostale tri na osnovu izuzetnog uspeha. I moja sestra je prve dve godine dobijala stipendiju kao Romkinja, a sada već zbog ostvarenih rezultata. Mi ne potičemo iz materijalno marginalizovane porodice i draže nam je da stipendiju ostvarujemo na osnovu uspeha. Ali stipendija za sve mlade Rome je jako važna, posebno one koji nemaju materijane mogućnosti za bolji život. Svojim primerom želim svim mladim Romima da pokažem koliko je obrazovanje važno, a uz stipendiju je to mnogo lakše, kaže Živko Pavlović.

Projekat „Socijalna zaštita-pravo na jednakost“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.