Omladinska akcija „Zelena krv“ – edukacija mladih

U okviru projekta „Zelena krv“, Crveni krst Sremska Mitrovica je 28. i 29. septembra realizovao edukacije učenika srednjih škola na temu dobrovoljnog davalaštva krvi.

Cilj edukacija bio je upoznavanje mladih sa značajem humanosti i dobrovoljnog davanja krvi, ali i formiranje timova novih volontera u srednjim školama, koji će se aktivno uključiti u dalje aktivnosti.

Učenici koji su učestvovali na edukacijama stečeno znanje preneće svojim vršnjacima kroz informisanje učenika IV razreda svojih škola, čime će direktno učestvovati u pripremi i organizaciji omladinskih akcija planiranih za 8. oktobar.

Akcije 8. oktobra ujedno će biti poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi realizovana u okviru projekta „Zelena krv“, kojim je Crveni krst Sremska Mitrovica tokom prethodnih meseci povezao dobrovoljno davalaštvo krvi, ekologiju i aktivizam mladih.

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