Započela nova faza izgradnje gasne mreže u Noćaju

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica otpočelo je radove na proširenju distributivne gasne mreže u naselju Noćaj. Radovi se trenutno izvode u Ulici Save Sretenovića, dok se u Ulici Milorada Jelikića nastavlja izgradnja započeta prošle godine.

-Nastavljamo sa ulaganjima u gasifikaciju i u seoskim mesnim zajednicama, jer smatramo da svi građani, bez obzira na to da li žive u urbanim ili ruralnim sredinama, zaslužuju savremenu i pouzdanu infrastrukturu. Naš cilj je da omogućimo stabilno i efikasno snabdevanje gasom, čime direktno doprinosimo kvalitetu života i ravnomernom razvoju cele opštine – rekao je v.d.direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica Dražen Riđošić.

Podsećamo, u toku 2024. godine, započeta je izgradnja distributivne gasne mreže u Ulici Radivoja Bogdanovića i delu ulice Milorada Jelikića, a ukupna vrednost tada izvedenih radova iznosila je oko 4,6 miliona dinara.

Do kraja 2025. godine planirani su radovi na izgradnji gasne mreže u Ulici Miladina Parmakovića i priključaka na postojećoj distributivnoj mreži.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i podizanju kvaliteta života stanovnika Noćaja.

