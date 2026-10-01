Poetsko veče „Jefimijine vezilje“ u Biblioteci „Gligorije Vozarović“

U četvrtak, 29.9.2026. godine u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici održano je poetsko veče posvećeno stvaralaštvu savremenih srpskih pesnikinja, u okviru projekta „Jefimijine vezilje“.

Publika je imala priliku da čuje stihove pet pesnikinja: Ljiljane Đurđević Stojković, Verice Ilić, Aleksandre

Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i prof. dr Slađane Milenković. U programu su učestvovali i tkači poetskih niti Milan Đerić i Ivan Stojković, kao i moderator programa Živko Nikolić i bibliotekarka Marijana Jakovljević.

Živko Nikolić, osnivač projekta , predstavio je pesnikinje i njihovo stvaralaštvo. Veče je proteklo u znaku poezije, razgovora i druženja uz prijatnu atmosferu i neposredan kontakt sa publikom.

Posebno mesto u ovom programu imala je prof. dr Slađana Milenković, koja je jedina pesnikinja iz Sremske Mitrovice među učesnicima. Njeno učešće predstavlja važan doprinos povezivanju ovog projekta sa književnim životom i pesničkim stvaralaštvom Sremske Mitrovice.

Projekat „Jefimijine vezilje“ nazvan je po Jefimiji, prvoj srpskoj pesnikinji, čije je pesničko delo bilo povezano i sa veštinom veza. Njena čuvena „Pohvala knezu Lazaru“ izvezena je zlatnim i srebrnim nitima na crvenoj svili, pa je upravo motiv vezilja postao simbol savremenih pesnikinja koje, umesto koncem i iglom, stihovima „vezuju“ svoje pesničke niti. Tradicionalni motiv tako dobija novo značenje, povezuje

Jefimijino nasleđe sa savremenim ženskim pesničkim glasovima.

Ovo je bilo 40. poetsko veče u okviru projekta „Jefimijine vezilje“, čime je obeležen značajan jubilej jedne od aktivnosti posvećenih promociji savremenog srpskog pesništva.

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