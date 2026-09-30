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Gradonačelnik posetio Kuzmin – Nova kuhinja za “Dike”
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Gradonačelnik posetio Kuzmin – Nova kuhinja za “Dike”

30. septembar 2026. godine

Udruženje žena „Dike” iz Kuzmina obeležilo je 18 godina rada i postojanja, a tim povodom posetio ih je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. Tokom posete, Udruženju je uručen vredan i praktičan poklon – potpuno nova kuhinja, namenjena njihovim obnovljenim prostorijama.

Gradonačelnik je tom prilikom obišao prostor u kojem „Dike” sada imaju znatno bolje uslove za rad i druženje, istakavši da je zadovoljan onim što je video. Posebno je naglasio značaj koji ovo udruženje ima za Kuzmin, ali i za širu lokalnu zajednicu, budući da njegove članice godinama učestvuju u različitim manifestacijama i aktivnostima i doprinose očuvanju tradicije i običaja ovog kraja.

Nedimović je čestitao članicama „Dika” punoletstvo udruženja i ocenio da su za 18 godina ostavile značajan trag u životu sela. Kako je rekao, nove prostorije sada pružaju još lepši ambijent za njihov rad, dok je nova kuhinja poklon kojim Grad želi da podrži njihove buduće aktivnosti.

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