Tri pehara za MOGN Sremska Mitrovica na manifestaciji „Naša kultura“ i „Gastro fest“

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica (MOGN SM) ostvarila je zapažen uspeh na manifestaciji „Naša kultura“ i „Gastro fest“, održanoj 29. septembra na Beogradskom sajmu, osvojivši tri pehara u različitim kategorijama. Manifestacija je organizovana povodom Međunarodne nedelje gluvih lica i Međunarodnog dana znakovnog jezika, a domaćin je bio Savez gluvih i nagluvih Srbije, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i donatora i prijatelja organizacija gluvih i nagluvih. U hali „PLAY GROUND EXPO 2027“ okupili su se predstavnici lokalnih organizacija iz Srbije, koji su kroz takmičarski i kreativni deo programa predstavili svoje veštine, talente i stvaralaštvo.

MOGN Sremska Mitrovica predstavljalo je četvoro članova. U okviru kategorije „Gastro fest“ učestvovale su Ivana Jević i Dubravka Pavlović, koje su predstavile domaće slatke i slane specijalitete, ali i pokazale kreativnost kroz uređenje takmičarskog stola. Njihov trud nagrađen je trećim mestom za najlepše dekorisan sto, dok je Ivana Jević osvojila prvo mesto u kategoriji slatkih peciva, predstavivši tradicionalnu međimursku gibanicu.

U kategoriji „Naša kultura“ svoje umeće predstavili su Žarko Laćarački i Nenad Živković, kroz različite likovne i kreativne radove, pletene narukvice, radove sa staklenim bojama i dekupaž. Treće mesto u kategoriji ručnih radova, za dekupaž na staklu, osvojila je Branka Ćosić, čime je mitrovačka organizacija zaokružila uspešan nastup sa ukupno tri osvojena pehara.

Na manifestaciji je učestvovalo 14 organizacija gluvih i nagluvih iz Vojvodine i drugih delova Srbije, a susret je protekao u prijatnoj i vedroj atmosferi. Pored takmičarskog dela, događaj je bio prilika za druženje, upoznavanje, razmenu iskustava i predstavljanje kreativnosti članova organizacija koje okupljaju gluve i nagluve osobe.

Za MOGN Sremska Mitrovica, osvojena priznanja predstavljaju potvrdu truda i zalaganja članova koji su svojim umećem predstavili organizaciju i svoj grad. Posebno zadovoljstvo donosi činjenica da su nagrade stigle u različitim oblastima – od kulinarstva i dekoracije do ručnog rada, čime je još jednom pokazano koliko kreativnosti i talenta postoji među članovima organizacije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.