Bolesti srca mogu biti neprimetne, prevencija je najvažnija

Povodom Svetskog dana srca, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je akciju čiji je cilj bio da građanima ukaže na značaj ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, kao i na važnost prevencije i zdravih životnih navika. Akcija je održana u holu Zavoda, gde su posetioci, ali i zaposleni, imali priliku da provere krvni pritisak, dobiju informacije o faktorima rizika i preventivnim pregledima, kao i zdravstveno-promotivni materijal.

Svetski dan srca ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o bolestima srca i krvnih sudova, njihovoj prevenciji i mogućnostima smanjenja rizika. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti na globalnom nivou, a prema dostupnim podacima, od njih godišnje umre oko 20,5 miliona ljudi. Više od 620 miliona ljudi širom sveta živi sa nekim oblikom kardiovaskularnog oboljenja, među kojima su najčešći akutni infarkt miokarda i moždani udar.

Situacija u Srbiji prati globalni trend, imajući u vidu da su bolesti srca i krvnih sudova uzrok gotovo polovine svih smrtnih ishoda. Ipak, veliki broj prevremenih kardiovaskularnih događaja moguće je sprečiti pravovremenim delovanjem, kontrolom faktora rizika i usvajanjem zdravijih životnih navika. Zbog toga se posebna pažnja posvećuje preventivnim pregledima i ranom prepoznavanju promena koje mogu ukazivati na zdravstveni problem.

Ovogodišnja kampanja usmerena je upravo na prepoznavanje skrivenih i tihih simptoma srčanih bolesti, koji se ponekad mogu lako zanemariti. Među njima mogu biti tiha hipertenzija, neobjašnjiv umor ili blage aritmije, zbog čega je važno pratiti zdravstveno stanje i reagovati na vreme. Edukacija stanovništva o ovim simptomima jedan je od važnih koraka u prevenciji težih kardiovaskularnih događaja.

Akcija Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica bila je prilika da se građanima skrene pažnja da briga o zdravlju srca ne počinje tek kada se pojave tegobe. Kontrola krvnog pritiska, prepoznavanje faktora rizika, redovni preventivni pregledi i zdrave životne navike predstavljaju važan deo očuvanja kardiovaskularnog zdravlja. Poruka Svetskog dana srca je zato jednostavna – bolesti srca ne moraju uvek biti očigledne, ali njihovo rano prepoznavanje i prevencija mogu napraviti značajnu razliku.

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