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U dve akcije krv dalo 45 dobrovoljnih davalaca
Društvo | Vesti | Pećinci
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U dve akcije krv dalo 45 dobrovoljnih davalaca

30. septembar 2026. godine

Crveni krst Pećinci je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, realizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, u Domu kulture Šimanovci i u Kulturnom centru u Pećincima, u kojima je prikupljeno ukupno 45 jedinica krvi.

U Šimanovcima se na akciju odazvalo 20 dobrovoljnih davalaca, ali je 5 lica odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo 15 davalaca. Među davaocima je bilo 7 žena, a jedno lice je krv dalo prvi put.

U Pećincima je krv ponudilo 39 davalaca, ali je 9 odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo 30 dobrovoljnih davalaca, među kojima 14 žena i 3 lica koja su prvi put dala krv.

Izvor: www.pecinci.org

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