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Sremska Mitrovica domaćin 26. međunarodne „Smuđijade“
Sremska Mitrovica | Zabava
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Sremska Mitrovica domaćin 26. međunarodne „Smuđijade“

12. oktobar 2026. godine

Sremska Mitrovica će u subotu, 17. oktobra, biti domaćin 26. međunarodnog ribolovačkog takmičenja „Smuđijada 2026“, koje organizuje Udruženje ribolovaca „Zlatna ribica SM“. Ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja sportskog ribolova iz Srbije i inostranstva.

„Smuđijada“ je najstarije takmičenje u ribolovu veštačkim mamcima u Srbiji, a tokom prethodnih godina stekla je i međunarodni karakter. Pored domaćih takmičara, na ranijim izdanjima učestvovali su ribolovci iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Francuske, Nemačke i Makedonije. Prema najavama organizatora, gosti iz ovih zemalja očekuju se i ove godine.

Pored takmičarskog dela, cilj manifestacije je promocija varaličarskog ribolova, popularizacija pokreta „Uhvati i pusti“, koji podrazumeva vraćanje ulovljene ribe u vodu, kao i predstavljanje Sremske Mitrovice kao dobrog domaćina i grada sa dugom ribolovačkom tradicijom.

Prema predviđenom programu, okupljanje ribolovaca, prijavljivanje učesnika i podela takmičarskih kartona i promotivnog materijala planirani su od 12 do 14.30 časova. Nakon toga uslediće upoznavanje sa pravilima takmičenja, izvlačenje startnih brojeva i odlazak na takmičarsku stazu.

Takmičenje će trajati od 15 do 21 čas, dok je za 21 čas predviđena zajednička večera za takmičare, sponzore, organizatore, predstavnike medija i Gradske uprave. Tom prilikom biće predstavljeni sponzori manifestacije, proglašeni najuspešniji ribolovci i uručene nagrade pobednicima.

Organizatori ističu da je podrška sponzora od velikog značaja za uspešnu realizaciju ovog međunarodnog događaja, koji već više od dve i po decenije okuplja ribolovce i promoviše sportski ribolov.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti predstavnicima Udruženja ribolovaca „Zlatna ribica SM“, Darku Kuliću na broj 063/553-537 ili Dariju Španoviću na broj 064/400-38-52.

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