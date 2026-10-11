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Donacija za mališane: Aktiv žena PUPS-a posetio vrtić u Šuljmu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Donacija za mališane: Aktiv žena PUPS-a posetio vrtić u Šuljmu

11. oktobar 2026. godine

U današnje vreme, nije redak slučaj da starije osobe pokreću globalne i lokalne akcije. A aktivni su po tom pitanju bili i članovi Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije iz Sremske Mitrovice.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana starih, 1. oktobra, članice Aktiva žena PUPS-a , u sklopu svojih brojnih humanih akcija, na čelu sa predsednicom Ružom Sušić, odlučile su da u novootvorenom vrtiću u Šuljmu brojnim potrepštinama obraduju svih jedanaestoro polaznika ove ustanove.

-Vaspitačica Jovana Korać i predškolci su bili prijatno iznenađeni i zahvalni i za uzvrat su nam poklonili njihove crteže i recitacije koje su napravili u vrtiću, što će učiniti i svojim dekama i bakama – kažu iz mitrovačkog PUPS-a.

S.G.

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