Donacija za mališane: Aktiv žena PUPS-a posetio vrtić u Šuljmu

U današnje vreme, nije redak slučaj da starije osobe pokreću globalne i lokalne akcije. A aktivni su po tom pitanju bili i članovi Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije iz Sremske Mitrovice.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana starih, 1. oktobra, članice Aktiva žena PUPS-a , u sklopu svojih brojnih humanih akcija, na čelu sa predsednicom Ružom Sušić, odlučile su da u novootvorenom vrtiću u Šuljmu brojnim potrepštinama obraduju svih jedanaestoro polaznika ove ustanove.

-Vaspitačica Jovana Korać i predškolci su bili prijatno iznenađeni i zahvalni i za uzvrat su nam poklonili njihove crteže i recitacije koje su napravili u vrtiću, što će učiniti i svojim dekama i bakama – kažu iz mitrovačkog PUPS-a.

S.G.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.