Donacija za mališane: Aktiv žena PUPS-a posetio vrtić u Šuljmu

U današnje vreme, nije redak slučaj da starije osobe pokreću globalne i lokalne akcije. A aktivni su po tom pitanju bili i članovi Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije iz Sremske Mitrovice.
U okviru obeležavanja Međunarodnog dana starih, 1. oktobra, članice Aktiva žena PUPS-a , u sklopu svojih brojnih humanih akcija, na čelu sa predsednicom Ružom Sušić, odlučile su da u novootvorenom vrtiću u Šuljmu brojnim potrepštinama obraduju svih jedanaestoro polaznika ove ustanove.
-Vaspitačica Jovana Korać i predškolci su bili prijatno iznenađeni i zahvalni i za uzvrat su nam poklonili njihove crteže i recitacije koje su napravili u vrtiću, što će učiniti i svojim dekama i bakama – kažu iz mitrovačkog PUPS-a.
S.G.