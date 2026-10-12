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Počela gradnja lovačkog doma u Deču
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Počela gradnja lovačkog doma u Deču

12. oktobar 2026. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je, 9. oktobra, radove na postavljanju temelja novog lovačkog doma u Deču. On je tom prilikom naglasio da ove jeseni počinju radovi na izgradnji tri nova lovačka doma u opštini Pećinci, dok se na jednom gradnja privodi kraju.

„Gradimo lovačke domove u Deču, Ašanji i Subotištu, a na lovačkom domu u Pećincima izvode se radovi na ugradnji elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija i na ugradnji stolarije. Lovci su najbrojnije udruženje na teritoriji naše opštine i zaslužuju da imaju adekvatne uslove za rad. Ali, treba naglasiti i da su lovački domovi višestruko korisni objekti, koji ne služe samo lovcima, već su na raspolaganju i drugim organizacijama i udruženjima u naselju, kao i građanima koji ih vrlo često koriste za organizaciju manjih proslava“ – izjavio je predsednik Đokić.

Po rečima Bojana Marinkovića, predsednika Lovačkog društva Deč, izgradnja novog doma je veliki pomak napred za lovce u Deču.

„Trenutno se nalazimo u nekadašnjim zadružnim prostorijama, koje su neuslovne i praktično se nalazimo u školskom dvorištu, što nije idealno mesto za lovački dom. Zbog toga smo se obratili lokalnoj samoupravi sa molbom da nam pomogne da dobijemo nove prostorije na primerenijoj lokaciji. Zadovoljni smo što su radovi počeli i zahvalni lokalnoj samoupravi i čelnim ljudima naše opštine na razumevanju koje su pokazali za naše potrebe” – izjavio je Marinković i dodao da su kapaciteti novog doma određeni u skladu sa članstvom, koje trenutno broji 35 lovaca, kao i da će u novom domu biti prostora i za proširenje članstva.

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