Sremovi juniori pobeđuju

Srem Eaton : Vest 3:0 (25:14, 25:11, 25:13) 75:38

Ponedeljak, 19.10.2026; sala O.Š. S.B. Paja, Sremska Mitrovica, gledalaca 50;

Sudije: Obrenović i Kojić zapisničar Radojčić

Juniorska ekipa Srem Itona je otpočela takmičenja u okviru prvenstva Vojvodine. U grupi B sastali su se sa ekipom Vesta iz Šida. Posle veoma solidne igre Sremovi juniori su ostvarili ubedljivu pobedu protiv nemoćnih Šiđana. Trener Kovačić je pružio šansu svim igračima, pa su i oni igrači koji su dosada ređe ulazili u igru imali priliku da se dokažu.

U ekipi Srema dobrom igrom su se naročiti istakli Maksimović, Lazar Kovačić i Parmaković.

U sledećem kolu Srema gostuje Vojvodini u Novom Sadu.

Srem Eaton: Baštovanović, Grozdanović, Parmaković, Simić, Maksimović, Kovačić L, Đermanović, Petrović M, Orlović, Karolić, Samardžić, trener Kovačić Jovan

Vest: Zečević, Končar, Tadić, Plavšić, Miljenović Mil, Miljenović Ml, Marković, trener Mitošević

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