Sremovi juniori pobeđuju

Srem Eaton : Vest 3:0 (25:14, 25:11, 25:13) 75:38
Ponedeljak, 19.10.2026; sala O.Š. S.B. Paja, Sremska Mitrovica, gledalaca 50;
Sudije: Obrenović i Kojić zapisničar Radojčić
Juniorska ekipa Srem Itona je otpočela takmičenja u okviru prvenstva Vojvodine. U grupi B sastali su se sa ekipom Vesta iz Šida. Posle veoma solidne igre Sremovi juniori su ostvarili ubedljivu pobedu protiv nemoćnih Šiđana. Trener Kovačić je pružio šansu svim igračima, pa su i oni igrači koji su dosada ređe ulazili u igru imali priliku da se dokažu.
U ekipi Srema dobrom igrom su se naročiti istakli Maksimović, Lazar Kovačić i Parmaković.
U sledećem kolu Srema gostuje Vojvodini u Novom Sadu.
Srem Eaton: Baštovanović, Grozdanović, Parmaković, Simić, Maksimović, Kovačić L, Đermanović, Petrović M, Orlović, Karolić, Samardžić, trener Kovačić Jovan
Vest: Zečević, Končar, Tadić, Plavšić, Miljenović Mil, Miljenović Ml, Marković, trener Mitošević