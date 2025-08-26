Diplome za kraj besplatne škole plivanja

Besplatna škola plivanja za decu završena je na pećinačkim bazenima, a poslednji trening je održan 21. avgusta.

Tokom leta ovu školu je pohađalo ukupno 60 dece, a na poslednja dva treninga svi su imali priliku da pokažu koliko su naučili. Po rečima nastavnika fizičkog vaspitanja Ivana Stojakovića koji je radio sa decom tokom leta kao instruktor plivanja, svi su pokazali napredak.

-Na poslednjim treninzima su imali priliku da na stazi pokažu koliko su naučili i imali smo nekih zaista dobrih rezultata, a praktično svi, pa i oni najmlađi su ostvarili napredak i stekli osnovne plivačke veštine – rekao je Stojaković.

Na poslednjem treningu deca su se uz diplome, slatkiše i plivanje oprostila od škole plivanja za ovu kupališnu sezonu.

Besplatna škola plivanja je tradicija koju Bazeni Pećinci realizuju u saradnji sa Sportskim savezom opštine Pećinci, a pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave duže od 10 godina.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.