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Judo klub LSK iz Laćarka osvojio četiri medalje na međunarodnom turniru
Sport
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Judo klub LSK iz Laćarka osvojio četiri medalje na međunarodnom turniru

13. oktobar 2026. godine

Takmičari Judo kluba LSK iz Laćarka osvojili su četiri medalje na međunarodnom judo turniru u Beočinu na kojem je učestvovalo 450 takmičara. Laćarački klub osvojio je jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju, a takmičenje je završio i sa dva peta mesta.

Zlatnu medalju osvojio je Petar Antonić u kategoriji starijih poletaraca do 25 kilograma. Viktor Obrat osvojio je srebro u kategoriji starijih poletaraca do 50 kilograma, dok je Dimitrije Opačić do srebrnog odličja stigao u kategoriji starijih pionira preko 73 kilograma. Bronzanu medalju osvojila je Tatjana Raković u kategoriji starijih pionirki do 52 kilograma.

Ostali takmičari LSK-a ovog puta nisu uspeli da se domognu medalja, a dvojica su takmičenje završila na petom mestu. Svi predstavnici kluba pokazali su borbenost, dok se u narednom periodu očekuje nastavak dobrih rezultata i borba za nova odličja.

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