Prvoligaške ambicije Železničara

Fudbaleri inđijskog Železničara započeli su pripreme za prolećni deo sezone u svojoj bazi. Plavo – bela inđijska “lokomotiva“ je svoje prvo okupljanje imala u vidno oštećeoj balon sali kod SC “Leje“.

U tim ne baš sjajnim uslovima je izvršena prozivka igrača, a prvi raport dao je sekretar u klubu Igor Đumić. On se osvrnuo na pojačanja, ali i na fudbalere koji traže druge sredine. Klub su napustili Kristijan Šahurić, Luka Trkulja, Mladen Nikolić, Dejan Vuković, Filip Radoičić i Dragomir Kaurin. Za sada pridošlice su Filip Ivelja iz rumskog 1. maja, Vasilije Bošnjak iz rumenačkig Jedinstva, te povratnik u klub Božidar Sudžum. U klubu najavljuju i veliko pojačanje vredno čak igranja u srpskoj eliti, ali to ime i dalje drže u tajnosti.

-U protekloj godini smo odigrali 30 utakmica, od toga tri susreta smo izgubili, osam nerešenih i ostvarili 19 pobeda. Momci su malo razočarani drugim mestom, njihove ambicije su bile da budu prvi, ali mi iz Uprave to nismo nametali. Mi smo prezadovoljni, pretpostavljamo da će ovo proleće momci nastojati da to isprave i stignu do prvog mesta u junu – istakao je Đumić.

Do starta prolećnog dela sezone ima oko dva meseca, dovoljno da se uradi zacrtano.

-Posle velike pauze, ono što je najvažnije za prvih sedam dana jeste da uradimo neki uvodni deo, posle pauza od gotovo dva meseca. Zakazano je dovoljno utakmica i mislim da ćemo biti spremni za početak marta i prvo kolo – rekao je trener Vladimir Livaja.

Stručni štab Železničara je planirao da odigra veliki broj pripremnih utakmica, Dunav Stari Banovci (27. januar), Jedinstvo Rumenka (31. januar), Sloboda Donji Tovarnik (3. februar), Sloga Temerin (7. februar), Zemun (10. februar), traži se prvi protivnik za 14. februar, Studentski Grad (17. februar), Radnički Nova Pazova (21. februar) i Budućnost Dobanovci (24. februar).

Kroz razgovor sa čelnicima kluba se po prvi put čulo da Železničar želi još jedan iskorak, taj iskorak se zove Prve lige Srbije.

A.B.

